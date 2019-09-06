İnönü Belediyesi gençler için çalışıyor

İnönü belediye Başkanı Kadir Bozkurt, göreve geldiği günden itibaren belediye çalışmalarında gençlere yönelik yatırım ve etkinliklere hız kesmeden devam ediyor.

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından ilçe sakinlerinin yılın tamamında Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor yapabilmeleri için 235 metre kare alan üzerine modern ve tam donanımlı spor ve sosyal yaşam merkezini hizmete sunmasının ardından 2019 yılında ilçeye kazandırdığı İnönü Belediyesi Spor Kompleksi ile gençlere yatırım yapmaya devam ediyor. Spor ve Sosyal Yaşam Merkezinde plates, airobik, step, vücut geliştirme ve atletizm branşlarında kurslar düzenlenirken, İnönü Belediyesi Spor Kompleksinde Halı Saha Futbol Turnuvaları ile Voleybol Turnuvası düzenlediği belirtildi.

Yılın her günü 26 derece sıcaklığa sahip doğal kaynak suyuyla ünlü Pınarbaşı Havuzlarında ilçede yüzme bilmeyen genç kalmasın diye her yıl Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa Yüzme Kursları düzenlemeye devam ediyor.

İnönü belediyesi gençlerin ilgi alanlarına göre tesis ve destek faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Destek faaliyetleri kapsamında sponsor olunan Oryantiring sporcusu Elif Gökçe Avcı'nın gençler Dünya Oryantiring Şampiyonasında 2018 Dünya üçüncüsü, İnönülü Kız Takımı ise takımlar halinde Türkiye Şampiyonu oldukları belirtilirken ilçede spora gönül veren amatör kulüplere malzeme desteği verilmeye devam edildiği belirtildi.