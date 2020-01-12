İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Takımı il şampiyonasında - Son Dakika
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İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Takımı il şampiyonasında

20 dakika önce

İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Takımı, 14 yaş altı Eskişehir İl Oryantiring şampiyonasına katıldı.

İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Takımı il şampiyonasında, System.String[]

İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Takımı, 14 yaş altı Eskişehir İl Oryantiring şampiyonasına katıldı.


İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Sazova Parkında gerçekleştirilen şampiyonayı yerinde takip ederek İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring takımından şampiyonaya katılan 11 sporcuya destek verdi. Şampiyona da toplamda 37 sporcu ve 4 kulüp yer alırken İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Takımı sporcularından Esra Gençyılmaz K10 kategorisinde 1'inci, Emir Ener Ekincioğlu E10 ve Recep Yıldızoğlu E12 kategorilerinde 2'inci olurken Habipcan Avcı ise E12 kategorisinde 4'üncülük elde ederek toplamda 3 madalyanın sahibi oldu.


İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Takımı sporcularına üstün başarı ve performanslarından dolayı kutlayarak teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kadir Bozkurt, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 06:10 Kaynak: İHA
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