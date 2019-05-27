İnönü Belediyesi Gönül Sofrasını Dereyalak'ta Açtı
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Eskişehir İnönü Belediyesi tarafından geleneksel ramazan iftarları gönül sofrasını Dereyalak mahalle mahallesinde kurdu.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:57 Kaynak: Bültenler
İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, iftar programı öncesi mahalle sakinleri ile tek tek sohbet edip hasbihal etti.Başka Bozkurt, samimi bir ortamda geçen iftar programında ramazan ayı içerisinde tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin ve edilen duaların kabul edilmesi temennisinde bulundu.
Dereyalak mahallesinde gerçekleştirilen programda ezanların okunmasını ile açılan oruçlarla iftar sevinci ve bereketi yaşandı.
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