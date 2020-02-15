İnönü Belediyesi GSK sporcuları Kahramanmaraş'taki yarışmalara damga vurdu - Son Dakika
Son Dakika Spor İnönü Belediyesi GSK sporcuları Kahramanmaraş'taki yarışmalara damga vurdu - Son Dakika Spor

İnönü Belediyesi GSK sporcuları Kahramanmaraş'taki yarışmalara damga vurdu

6 saat önce

İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü oryantiring sporcuları, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Türkiye Oryantiring 3'üncü Kademe Yarışları'nın ilki olan gece yarışlarında 6 madalya alarak yarışmaya damga vurdu.

İnönü Belediyesi GSK sporcuları Kahramanmaraş'taki yarışmalara damga vurdu, System.String[]

İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü oryantiring sporcuları, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Türkiye Oryantiring 3'üncü Kademe Yarışları'nın ilki olan gece yarışlarında 6 madalya alarak yarışmaya damga vurdu.


Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türkiye Oryantiring 3. Kademe Yarışları gece yarışması ile başladı. 35 ilden 200 kulübe bağlı 1100 sporcunun katılımıyla Dulkadiroğlu ilçesi Kapalı Çarşı'sında yapıldı. İnönü belediye Başkanı Kadir Bozkurt yarışların yapıldığı ilçeye giderek sporculara destek verdi.


3 gün sürecek olan yarışların ilki olan gece yarışları sonunda; K 21 kategorisinde Elif Gökçe Avcı 1., K 20 kategorisinde Sabriye Kılıç 1., K 18 kategorisinde Doğa Belyurt 1., Eylül Çoban 2., Begüm Arslan 3., E 21 kategorisinde Ramazan Kemik 3., K 16 kategorisinde Doğa Oymak ve E 21 kategorisinde Recep Ali Eyüp 4. olarak toplamda 6 madalya alarak geceye damga vuruldu.


Öte yandan üç gün sürecek olan yarışların ilk bölümü sonrası Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 24 sporcusuyla birlikte yarışma için kente gelen Eskişehir'in İnönü İlçesi Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a spora verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, yöreye özgü oyma sandık hediye etti. - ESKİŞEHİR

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:10 Kaynak: İHA
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