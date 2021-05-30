İnönü Belediyesi ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor - Son Dakika

Eskişehir İnönü Belediyesi ilçe genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarla ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor.

İnönü Belediyesi Fen İşleri Ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler ilçedeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında ve Cumhuriyet Meydanında çiçek ekimi çalışması ile birlikte Anıt Park'ta çim biçimi ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdiler. İlçenin her noktasında çalışmalarını titizlikle yürüten İnönü Belediyesi ekipleri ilçe sakinlerinin talep ve isteklerini de ön planda tutuyor.

Çevre düzenleme çalışmalarından memnuniyet duyan ilçe sakinleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - ESKİŞEHİR