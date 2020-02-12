İnönü Belediyesi ile Fizyomer arasında protokol imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnönü Belediyesi ile Fizyomer arasında protokol imzalandı - Son Dakika

İnönü Belediyesi ile Fizyomer arasında protokol imzalandı

6 saat önce

İnönü Belediyesi ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Fizyomer arasında protokol imzalandı.

İnönü Belediyesi ile Fizyomer arasında protokol imzalandı, System.String[]

İnönü Belediyesi ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Fizyomer arasında protokol imzalandı.


Protokol imza töreninde konuşan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Fizyomer'in İnönü için yapmış olduğu özverili katkı ve desteklerden dolayı teşekkür ederek, "2000'li yıllardan itibaren kendinizi geliştirerek önce ilimizde, sonra ülke genelinde ve son olarak da uluslararası alanlarda sağlık hizmetleri vermeye başlamanızdan dolayı gurur duyuyor ve başarılar diliyorum. Yapılan protokolün hayırlı uğurlu olması temenni ediyorum" dedi.


İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve Fizyomer Şirket Müdürü Recep Balcılar arasında imzalanan protokol ile birlikte belediye personeli ile birlikte birinci derece yakınları verilen sağlık hizmetlerinden indirimli şekilde faydalanabilecek. - ESKİŞEHİR

İnönü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:42 Kaynak: İHA
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