İnönü Belediyesi koronavirüse karşı teyakkuzda - Son Dakika

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı İnönü Belediyesi ekipleri ilçede dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



Eskişehir İnönü Belediyesi ekipleri ilçede aralıksız her gün vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak alanlar, kapalı Pazar yeri, duraklar, umuma açık lavabolar, apartman girişleri ve kat boşlukları, resmi kurum ve işletmeler ile birlikte meydanlarda halk sağlığı ve hijyen tedbirleri amacıyla sterilizasyon ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.



İnönü Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, salgına karşı halk sağlığını korumak ve ortak olarak kullanılan alanlarda dezenfektasyon çalışmalarına tehlike geçene kadar devam edeceği bildirildi. - ESKİŞEHİR