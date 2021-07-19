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İnönü Belediyesi mezarlıklarda çiçek dağıttı - Son Dakika

İnönü Belediyesi mezarlıklarda çiçek dağıttı

19.07.2021 21:51
İnönü Belediyesi mezarlıklarda çiçek dağıttı, System.String[]

İnönü Belediyesi, Kurban Bayramı arefesinde mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlara kabirlere dikmeleri için çiçek dağıtımı yaptı.

İnönü Belediyesi, Kurban Bayramı arefesinde mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlara kabirlere dikmeleri için çiçek dağıtımı yaptı.

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından her bayram olduğu gibi bu yılki Kurban Bayramı arefesinde de İsmetpaşa ve Yenice mahalle mezarlıklarında çiçek dağıtıldı. İnönü Belediyesi ekipleri tarafından mezarlık girişlerinde dağıtılan çiçekleri alan vatandaşlar, yakınlarının kabirlerine diktiler. Kabir ziyaretinde bulunmak üzere mezarlıklara gelen vatandaşlar, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR

İnönü Belediyesi mezarlıklarda çiçek dağıttı
İnönü Belediyesi mezarlıklarda çiçek dağıttı
İnönü Belediyesi mezarlıklarda çiçek dağıttı
İnönü Belediyesi mezarlıklarda çiçek dağıttı
İnönü Belediyesi mezarlıklarda çiçek dağıttı

Belediye Başkanlığı, Kurban Bayramı, Bayram, İnönü, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İnönü Belediyesi mezarlıklarda çiçek dağıttı - Son Dakika


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