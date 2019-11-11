Son Dakika Haberleri: İnönü Belediyesi'nden Anıtkabir ziyareti
Son Dakika Güncel İnönü Belediyesi'nden Anıtkabir ziyareti

İnönü Belediyesi'nden Anıtkabir ziyareti

7 saat önce

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat edişinin 81. yılı münasebetiyle ilçe halkının saygı ve şükranlarını sunmak amacıyla Ankara'ya günübirlik Anıtkabir ziyaret gezisi düzenledi.

İnönü Belediyesi'nden Anıtkabir ziyareti, System.String[]

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat edişinin 81. yılı münasebetiyle ilçe halkının saygı ve şükranlarını sunmak amacıyla Ankara'ya günübirlik Anıtkabir ziyaret gezisi düzenledi. İnönü Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen geziye 7'den 70'e çok sayıda ilçe sakini katıldı. Anıtkabir ziyaret gezisi için Cumhuriyet Meydanında toplanan ilçe sakinleri Belediye Başkanı Kadir Bozkurt tarafından Ankara'ya yolcu edildi. Başkan Bozkurt, 10 Kasım dolayısı ile Cumhuriyetin kurucusu, istiklal mücadelesinin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81'inci yıl dönümünde rahmetle ve şükranla andıklarını kaydetti. İlçe sakinleri de Anıtkabir ziyaret gezisi dolayı Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Anıtkabir, Ankara, İnönü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla kırılacak ağaç dikme rekoru için geri sayım
Bülent Arınç'ın damadından "delil yetersizliğinden beraat" kararına itiraz Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, savcılığın ardından kendisi de hakkındaki beraat kararına itiraz etti Erdoğan ziyareti öncesi Washington'da FETÖ iş birliğinde Türkiye karşıtı panel düzenlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 00:31:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnönü Belediyesi'nden Anıtkabir ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]