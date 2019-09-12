İnönü Belediyesi'nden Aşure İkramı

Muharrem ayı dolayısıyla İnönü Belediyesi kapalı pazaryerinde ilçe sakinlerine aşure ikram etti.



Kapalı Pazar Yerinde dualarla başlayan ve ilçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik vatandaşlara aşure ikramında bulunan İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, "Muharrem ayının ülkemize, milletimize, ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.



İnönü Belediyesi tarafından Kapalı Pazar Yerinde gerçekleştirilen Aşure programına Meclis üyeleri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaşın katıldı. - ESKİŞEHİR