İnönü Belediyesi'nin Karla Mücadelesi İlk Geceden Başladı
51 dakika önce
Eskişehir'in İnönü Belediyesi ilçede etkili olan kar yağışından dolayı sürücü ve vatandaşların mağdur olmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
Kış öncesi tüm tedbirlerini alan İnönü Belediyesi, ilçeyi etkisi altına alan kar yağışı sonrası ilçede kapanan yollarda çalışmalarına aralıksız devam etti.
Çarşamba günü sabah saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde şiddetini arttıran kar İnönü Belediye ekiplerinin zamanında yaptığı çalışmalar ile ilçe sakinlerine çile olmaktan çıkartıldı.Ekiplerin gündüz saatlerinde de devam ettirdikleri çalışmalar ile birlikte vatandaşların araçlı ve yaya olarak kullandıkları yollar temizlenerek ulaşımın aksaması engellendi.İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ''Vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve gidecekleri yere kolay ulaşım sağlayabilmeleri için ilçemizde bulunan cadde ve sokaklarda 7/24 aralıksız çalışmalarımıza devam edeceğiz'' diye belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:48 Kaynak: Bültenler
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