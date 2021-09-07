Üye Girişi
İnönü Belediyesi'nin Milli Takım sporcusu şampiyonadan şampiyonaya koşuyor - Son Dakika

İnönü Belediyesi'nin Milli Takım sporcusu şampiyonadan şampiyonaya koşuyor

07.09.2021 11:12
İnönü Belediyesi'nin Milli Takım sporcusu şampiyonadan şampiyonaya koşuyor, System.String[]

Eskişehir İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Takımının Milli Takım sporcusu Bahar Özçelik, Güney Avrupa Ülkeleri Şampiyonasının ardından Gençler Dünya Şampiyonasında da Ülkemizi temsil edecek.

Eskişehir İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Takımının Milli Takım sporcusu Bahar Özçelik, Güney Avrupa Ülkeleri Şampiyonasının ardından Gençler Dünya Şampiyonasında da Ülkemizi temsil edecek.

İnönü Belediyesi Oryantiring Takımı sporcularından Bahar Özçelik, Hırvatistan'da düzenlenen Güney Avrupa Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası'nın ardından 5-10 Eylül arasında Kocaeli'nde gerçekleştirilen Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası'nda milli forma ile Türkiye'yi temsil edecek. 5 gün sürecek dünya şampiyonasında kısa mesafe, orta ve uzun mesafe ile birlikte bayrak yarışlarında mücadele edilecek. Avrupa ve Dünya şampiyonalarında Milli Takımda başarılarıyla adından sıkça söz ettiren İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Takımı sporcularından Elif Gökçe Avcı ve Bahar Özçelik'in başarılarını kutlayan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, "Belediyemiz ve Milli Takım sporcumuz Bahar Özçelik'in Gençler Dünya Şampiyonası'nda da ülkemizi temsil edici olması bizler için gurur ve mutluluk kaynağı. İnanıyorum ki sporcumuzun bu şampiyonada da başarılarıyla Ülkemizi, İlçemizi ve Şehrimizi en iyi şekilde temsil edecektir. Gençler Dünya Şampiyonası'nda belediyemiz ve Milli Takım sporcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Takımı sporcuları desteklerinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

İnönü Belediyesi'nin Milli Takım sporcusu şampiyonadan şampiyonaya koşuyor

Güney Avrupa, Milli Takım, Eskişehir, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnönü Belediyesi'nin Milli Takım sporcusu şampiyonadan şampiyonaya koşuyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanındaki 11:23 Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanındaki "Kocalık vazifeni yapmayacaksan niye evlendin?" sözleri tepki çekti Afgan kadınları 11:16 Afgan kadınları "Özgürlük" sloganı ile Kabil sokaklarına indi, Taliban göstericilere ateş açtı Takla atan araçtan kurtuldu! Sürücünün hayatını kaybettiğini zanneden yakınları, sinir krizi geçirdi 11:09 Takla atan araçtan kurtuldu! Sürücünün hayatını kaybettiğini zanneden yakınları, sinir krizi geçirdi
Avrupa'da büyük ilgi gören Tragger, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor 10:55 Avrupa'da büyük ilgi gören Tragger, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor 2 ay içinde aşı olmayan 9 hamile kadın, yaşamını yitirdi 10:33 2 ay içinde aşı olmayan 9 hamile kadın, yaşamını yitirdi Son Dakika: Kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatıran kargocunun ilk ifadesi: Kadınların rızası vardı 10:09 Son Dakika: Kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatıran kargocunun ilk ifadesi: Kadınların rızası vardı
Sahte aşı düzenleyen 3 hemşire tutuklandı 09:26 Sahte aşı düzenleyen 3 hemşire tutuklandı Son Dakika Haberi: Nipah virüsü alarmı verildi! 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı virüs nedeniyle yaşamını yitirdi 08:34 Son Dakika Haberi: Nipah virüsü alarmı verildi! 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı virüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
11:22 Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanındaki "Kocalık vazifeni yapmayacaksan niye evlendin?" sözleri tepki çekti
11:16 Afgan kadınları "Özgürlük" sloganı ile Kabil sokaklarına indi, Taliban göstericilere ateş açtı
11:11 Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi
11:09 Takla atan araçtan kurtuldu! Sürücünün hayatını kaybettiğini zanneden yakınları, sinir krizi geçirdi
10:59 Son dakika! Dolar, güne yatay seyirde başlamasından sonra 8,28'den işlem görüyor
10:42 Ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
10:38 Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında "Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?" sorusuna yanıt verdi: Aceleci olmamak lazım
10:30 Real Madrid'in yıldızı Marcelo'ya Fenerbahçe'den teklif
10:26 Güver uçurumunda define aramaya giden iki kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı
10:20 Son Dakika: Yatırımcının yüzünü borsa güldürdü! Ağustos ayında en fazla kazandıran yatırım aracı borsa oldu
Önce oyun havası oynayan bir grup genç, daha sonra tekme tokat kavga etti Önce oyun havası oynayan bir grup genç, daha sonra tekme tokat kavga etti         
11:27
Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli aşı için tarih verdi: 1,5-2 ay içinde seri üretime geçmeyi planlıyoruz Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli aşı için tarih verdi: 1,5-2 ay içinde seri üretime geçmeyi planlıyoruz         
11:19
Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi         
11:11
Son dakika! Dolar, güne yatay seyirde başlamasından sonra 8,28'den işlem görüyor Son dakika! Dolar, güne yatay seyirde başlamasından sonra 8,28'den işlem görüyor         
10:59
Ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı Ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı         
10:42
Real Madrid'in yıldızı Marcelo'ya Fenerbahçe'den teklif Real Madrid'in yıldızı Marcelo'ya Fenerbahçe'den teklif         
10:30
Yargıdan abonelik sözleşmeleriyle ilgili karar: Süresi 1 yıldan fazla olanlar cayma bedeli ödemeyecek Yargıdan abonelik sözleşmeleriyle ilgili karar: Süresi 1 yıldan fazla olanlar cayma bedeli ödemeyecek         
10:04
Türkiye'ye gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin yıllar sonra ilk görüntüsü Türkiye'ye gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin yıllar sonra ilk görüntüsü         
08:52
Almanya'da yaşayan kadın, arazisinden geçen yolu trafiğe kapattı Almanya'da yaşayan kadın, arazisinden geçen yolu trafiğe kapattı         
08:16
Son dakika... Meteoroloji uzmanları uyardı! Volkanik kış bekleniyor, dünya nüfusu tehlikede Son dakika... Meteoroloji uzmanları uyardı! Volkanik kış bekleniyor, dünya nüfusu tehlikede         
07:31
Çocukları ve öz babası arasında DNA testi talep etti, 5 çocuğun biyolojik babası da kendisi çıktı Çocukları ve öz babası arasında DNA testi talep etti, 5 çocuğun biyolojik babası da kendisi çıktı         
07:28
Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı         
00:10
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: PCR testi zorunluğu aşılı olanlara da getirilmeli Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: PCR testi zorunluğu aşılı olanlara da getirilmeli         
22:43
Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi         
21:12
Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi         
21:06
Soğukta kızını okula bırakmak için 40 bin TL'ye araç yaptı! Fedakar baba, aracın arkasına Atatürk'ün imzasını attı Soğukta kızını okula bırakmak için 40 bin TL'ye araç yaptı! Fedakar baba, aracın arkasına Atatürk'ün imzasını attı         
18:31
GameStop çalışanı, futbol oyunu çalmak isteyen hırsızı böyle yakaladı GameStop çalışanı, futbol oyunu çalmak isteyen hırsızı böyle yakaladı         
15:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2021 11:32:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İnönü Belediyesi'nin Milli Takım sporcusu şampiyonadan şampiyonaya koşuyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement