Son Dakika Haberleri: İnönü Belediyesi Sokak İyileştirme Çalışmalarına Devam Ediyor

İnönü Belediyesi Sokak İyileştirme Çalışmalarına Devam Ediyor

1 saat önce

Eskişehir'in İnönü ilçesinde belediye ekipleri tarafından yeni oluşan mahallelerde kilit taş çalışmaları devam ediyor.

İnönü Belediyesi Sokak İyileştirme Çalışmalarına Devam Ediyor, System.String[]
Eskişehir'in İnönü ilçesinde belediye ekipleri tarafından yeni oluşan mahallelerde kilit taş çalışmaları devam ediyor.

İnönü Belediyesince 2018 yılı içerisinde planlaması yapılan sokak iyileştirme çalışmaları kapsamında Kümbetakpınar Mahallesinde 10 bin metre karelik kilit taş ve bordür döşeme çalışmalarına başladı.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, Kümbetakpınar Mahallesinde devam eden çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacağı ve ilçeye bağlı diğer mahallelerde de taş döşeme çalışmalarına devam edileceği ifade edildi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:42 Kaynak: İHA
Eskişehir, Yaşam
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