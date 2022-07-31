Eskişehir'in İnönü ilçesinde 41 çocuk sünnet edildi

İnönü Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet şöleni ile 41 çocuk erkekliğe ilk adımı attı.

İnönü Belediyesi Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, sünnet şölenin düzenlenmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür eden Avcı, şunları söyledi:

"Artık geleneksel hale getirilen bu sünnet şölenleriyle sadece yavruları değil hepimizi çok sevindiriyor. Çok teşekkür ediyorum. Ailelerimize, yavrularının evlatlarımızın mürüvvetlerini görmelerini nice güzel günlerine şahit olmalarını, okullarını, üniversiteleri bitirmelerini, meslek sahibi olduklarını görmelerini, askere gidişlerini, gelişlerini inşallah sağlık içinde, huzur içinde yaşamalarını niyaz ediyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun inşallah."

MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak da 41 çocuğun düzenlenen sünnet şöleni ile erkekliğe ilk adımı attıklarını belirterek, çocuklara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Etkinliğe, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ile çok sayıda davetli katıldı.