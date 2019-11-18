Son Dakika Haberleri: İnönü Belediyesi ve PTT arasında protokol imzaladı
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İnönü Belediyesi ve PTT arasında protokol imzaladı

6 saat önce

İnönü Belediye Başkanlığı ile PTT Eskişehir Başmüdürlüğü arasında protokolü imzalandı.

İnönü Belediyesi ve PTT arasında protokol imzaladı, System.String[]

İnönü Belediye Başkanlığı ile PTT Eskişehir Başmüdürlüğü arasında protokolü imzalandı. Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve PTT Eskişehir Baş Müdürü Hüseyin Zengin tarafından imzalan bir yıllık protokol ile İnönü belediyesinin kargo, APS ve kurye taşımaları PTT tarafından indirimli olarak yapılacak. - ESKİŞEHİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:53 Kaynak: İHA
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