Son Dakika Haberleri: İnönü Belediyesi Yolda Bırakmadı

İnönü Belediyesi Yolda Bırakmadı

1 saat önce

İnönü Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yolda mahsur kalan vatandaşları misafir etti.

İnönü Belediyesi Yolda Bırakmadı, System.String[]
İnönü Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yolda mahsur kalan vatandaşları misafir etti.

Eskişehir İnönü Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Bursa-Bozüyük-İnönü- Kütahya karayolunda meydana gelen aksamalar sonrası yolda kalan araçlardaki vatandaşları yolda bırakmadı. Belediye misafirhanesini ücretsiz olarak mahsur kalan vatandaşların hizmetine açan İnönü Belediyesi 13 kişiyi ağırladı. Geceyi Belediye Konukevi'nde sıcak bir ortamda geçiren vatandaşlar Başkan Kadir Bozkurt ve belediye çalışanlarına gösterdikleri duyarlılık için teşekkürlerini ilettiler. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:40 Kaynak: İHA

Kütahya, Eskişehir, Güncel
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