İnönü Belediyesi Yolda Bırakmadı
1 saat önce
İnönü Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yolda mahsur kalan vatandaşları misafir etti.
İnönü
Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yolda mahsur kalan vatandaşları misafir etti. Eskişehir
İnönü Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Bursa-Bozüyük-İnönü- Kütahya
karayolunda meydana gelen aksamalar sonrası yolda kalan araçlardaki vatandaşları yolda bırakmadı. Belediye misafirhanesini ücretsiz olarak mahsur kalan vatandaşların hizmetine açan İnönü Belediyesi 13 kişiyi ağırladı. Geceyi Belediye Konukevi'nde sıcak bir ortamda geçiren vatandaşlar Başkan Kadir Bozkurt
ve belediye çalışanlarına gösterdikleri duyarlılık için teşekkürlerini ilettiler. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:40 Kaynak: İHA
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