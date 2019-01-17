Son Dakika Haberleri: İnönü Belediyesinde Typ'li İşçiler İş Başı Yaptı

İnönü Belediyesinde Typ'li İşçiler İş Başı Yaptı

1 saat önce

Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün (İŞKUR) Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, İnönü Belediyesinde istihdam edilmeye başlanan 40 geçici işçi iş başı yaptı.

İnönü Belediyesinde Typ'li İşçiler İş Başı Yaptı, System.String[]
Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün (İŞKUR) Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, İnönü Belediyesinde istihdam edilmeye başlanan 40 geçici işçi iş başı yaptı.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, TYÇP kapsamında İŞKUR'a müracaat edenler arasında yapılan değerlendirme sonucu İnönü Belediyesi'nde istihdam edilen 40 işçi iş başı yaptığını belirtti. Başkan Bozkurt, belediyenin çeşitli birimlerinde görevlendirilecek olan işçilerin görevlerinde başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:53 Kaynak: İHA

İŞKUR, İşçi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Theresa May Parlamentodan Güvenoyu Aldı Katarlı Firmalar, Türk İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi

Belediye İşçisinin Atatürk Heykeli Üzerine Düşen Karları Temizlemesi Vatandaşları Duygulandırdı Yangında Can Pazarı! Mahsur Kalan 2 Gencin Yardımına Esnaf Yetişti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 15:22:29. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnönü Belediyesinde Typ'li İşçiler İş Başı Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]