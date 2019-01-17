İnönü Belediyesinde Typ'li İşçiler İş Başı Yaptı
1 saat önce
Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün (İŞKUR) Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, İnönü Belediyesinde istihdam edilmeye başlanan 40 geçici işçi iş başı yaptı.
Eskişehir
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün (İŞKUR
) Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, İnönü
Belediyesinde istihdam edilmeye başlanan 40 geçici işçi iş başı yaptı.
İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt
, TYÇP kapsamında İŞKUR'a müracaat edenler arasında yapılan değerlendirme sonucu İnönü Belediyesi'nde istihdam edilen 40 işçi iş başı yaptığını belirtti. Başkan Bozkurt, belediyenin çeşitli birimlerinde görevlendirilecek olan işçilerin görevlerinde başarılar diledi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:53 Kaynak: İHA
Theresa May Parlamentodan Güvenoyu Aldı
Katarlı Firmalar, Türk İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi
Belediye İşçisinin Atatürk Heykeli Üzerine Düşen Karları Temizlemesi Vatandaşları Duygulandırdı
Yangında Can Pazarı! Mahsur Kalan 2 Gencin Yardımına Esnaf Yetişti