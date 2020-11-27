İnönü Belediyesinden AKUT'a destek - Son Dakika

Eskişehir İnönü Belediyesi AKUT Arama Kurtarma Derneğine İnsansız Hava Aracı (Drone) desteğinde bulundu.

AKUT Eskişehir'in İnönü Belediyesine afetlerde kullanılmak üzere İnsansız Hava Aracı talebine, her türlü afetlere duyarlı olduğu belirtilerek 1 adet İnsansız Hava Aracı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt tarafından AKUT Eskişehir Ekip Lideri Mete Kızıl'a teslim edildi. Bugüne kadar çıkmış olduğu 159 operasyonun 98'ini Dağ ve diğer Doğa koşullarında icra ederek 22 kişiyi, 47 hayvanı kurtarmış ve 14 ex bireyi de bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim eden AKUT Eskişehir Ekibi İnsansız Hava Aracı (Drone) desteğinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etti.

İnönü Belediyesi en son yaşanan İzmir depreminde 2 inşaat mühendisi personelini anında olay yerine gönderildiğini ve bu tür afetlerin yaşanmamasını dileğini yineleyen İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, AKUT ekibine yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti. - ESKİŞEHİR