İnönü Belediyesinden hızlı çözüm

Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığı, Seyitali Mahalle sakinlerden gelen talep üzerine mahalleyi arazi yollarına bağlayan iki noktaya koruge boru döşedi. Yapılan çalışma sonrası yola stabilize malzeme serilerek tesviye çalışması yapıldı.

Yoğun yağışlarda biriken sulardan dolayı mahalleden araziye araçlarla çıkmadıklarını belirten mahalle sakinleri, yağmur sularının yola zarar vermeden tahliyesini sağlayacak olan koruge borularının kısa sürede döşeyerek sorunlarını çözdüğü için İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve belediye personeline teşekkürlerini dile getirdiler.