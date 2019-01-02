İnönü Belediyesinden Kar Yağışı Sonrası Tuzlama ve Kaldırım Temizleme Çalışmaları
43 dakika önce
İnönü Belediyesi, kar yağışı sonrası ilçe içerisindeki cadde ve sokaklarda tuzlama ve kaldırım temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
İnönü
Belediyesi, kar yağışı sonrası ilçe içerisindeki cadde ve sokaklarda tuzlama ve kaldırım temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İç Anadolu Bölgesi
ile birlikte İnönü ilçesini etkisi altına alan kar yağışı sonrası İnönü Belediyesi ekipleri, ilk kar yağışından itibaren olası buzlanmaya karşı tuzlama, kar küreme ve kaldırım temizleme çalışmalarına vatandaşların ulaşımda güçlük çekmemeleri için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kar
yağışına gerekli önlemlerin alındığını ifade eden İnönü Belediyesi Başkanlığı, ekiplerin ilk günden itibaren 7/24 karla mücadeleye hazır olduklarını belirttiler. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:30 Kaynak: İHA
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