İnönü Belediyesinden Kar Yağışında Anında Müdahale
49 dakika önce
Eskişehir'in İnönü Belediyesi ekipleri, karla mücadelesini sürdürüyor.
Eskişehir
'in İnönü
Belediyesi ekipleri, karla mücadelesini sürdürüyor.
İnönü Belediyesi, ilçede hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşların ulaşımda güçlük çekmemeleri için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlçede hazır tutulan iş makineleri ile sokak ve caddelerde kar küreme ve yol açma çalışmalarına devam edildi. İnönü Belediyesinden yapılan açıklamada kar yağışının hangi saatlerde olursa olsun vatandaşların sıkıntı çekmemeleri için yollara anında müdahale edilmeye devam edileceği bildirildi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:17 Kaynak: İHA
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