İnönü Belediyesinden THK kampı yanındaki arsalar ile ilgili haberlere ilişkin açıklama - Son Dakika

İnönü Belediyesinden THK kampı yanındaki arsalar ile ilgili haberlere ilişkin açıklama

26.02.2021 18:02
İnönü Belediyesinden THK kampı yanındaki arsalar ile ilgili haberlere ilişkin açıklama, System.String[]

Eskişehir İnönü Belediyesi, basın ve sosyal medya hesaplarında yer alan İnönü Türk Hava Kurumu (THK) kampı yanındaki arsaların satışı ile ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Eskişehir İnönü Belediyesi, basın ve sosyal medya hesaplarında yer alan İnönü Türk Hava Kurumu (THK) kampı yanındaki arsaların satışı ile ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

İnönü Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, "Belediyemizde 1976 yılında yapılan imar planlarından sonra herhangi bir imar plan değişikliği yapılmamıştır. Söz konusu alanlarla ilgili belediyemize herhangi bir inşaat izni veya buna benzer izinler için başvuru yapılmamıştır. Söz konusu alanlarla ilgili hiçbir satış bilgisi tarafımıza gelmemiştir. Satıştan kaynaklanan hiçbir beyan müracaatı da yapılmamıştır. Sosyal medya ve basında çıkan bu tür asılsız iddia ve haberlere vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve inanmamaları önemle duyurulur. Konu ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımızın bilgi edinme kanunu hükümlerine göre Belediyemize müracaat etmeleri rica olunur" denildi. - ESKİŞEHİR

İnönü Belediyesinden THK kampı yanındaki arsalar ile ilgili haberlere ilişkin açıklama

Eskişehir, Medya, imar, Thk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnönü Belediyesinden THK kampı yanındaki arsalar ile ilgili haberlere ilişkin açıklama - Son Dakika


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