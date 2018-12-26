Son Dakika Haberleri: İnönü Belediyesinin Karla Mücadelesi Başladı

İnönü Belediyesinin Karla Mücadelesi Başladı

1 saat önce

İnönü Belediyesi ilçede etkili olan kar yağışından dolayı sürücü ve vatandaşların mağdur olmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

İnönü Belediyesinin Karla Mücadelesi Başladı, System.String[]
İnönü Belediyesi ilçede etkili olan kar yağışından dolayı sürücü ve vatandaşların mağdur olmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Kış öncesi tüm tedbirlerini alan İnönü Belediyesi, ilçeyi etkisi altına alan kar yağışı sonrası ilçede kapanan yollarda çalışmalarına aralıksız devam etti. Dün sabah başlayan ve gece saatlerinde şiddetini arttıran karın, İnönü Belediyesi ekiplerinin zamanında yaptığı çalışmalarla ilçe sakinleri için çile haline gelmesi önlendi. Ekiplerin bugün de devam ettirdikleri çalışmalarla yollar temizlenerek ulaşımın aksaması engellendi. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve gidecekleri yere kolay ulaşım sağlayabilmeleri için ilçemizde bulunan cadde ve sokaklarda 7/24 aralıksız çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:42 Kaynak: İHA

Sabah, İnönü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güvenlik Görevlileri Aracını Hatalı Park Eden Yaşlı Adamı Tekme Tokat Dövdü Bahçeli, Gazetecilerin Merakı Üzerine Yüzüğündeki Detayları Anlattı

Gümüşhane'de Eğitime Kar Engeli! Okullar 1 Gün Tatil Edildi Ekmeğin İçinden Çıkan Yabancı Madde Vatandaşı Şok Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 18:00:22. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnönü Belediyesinin Karla Mücadelesi Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]