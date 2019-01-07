İnönü Caddesi'ne Alternatif Yol İnşasında Sona Gelindi

Gaziantep
'in merkez Şahinbey
ilçesinde İnönü Caddesi'ne alternatif olarak yapımına başlanan yolda çalışmalarında sona geldiği bildirildi.
Şahinbey Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin
ile yol çalışmalarını inceledi.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, burada yaptığı konuşmada, İnönü Caddesi'ne alternatif yolun önemli olduğunu belirterek, yolun kentsel dönüşüm kapsamında kamulaştırılan bölgede açıldığını ve Şahinbey Belediyesinin kentsel dönüşümde sadece Gaziantep için değil, Türkiye
için model olacak çalışmalar ortaya koyduğunu kaydetti.
Tahmazoğlu da İnönü Caddesi'ne alternatif yol çalışmasının büyük bölümünün tamamlandığını ifade ederek, eski garajlar bölgesindeki çalışmanın trafiği önemli ölçüde rahatlatacağını vurguladı.
Belediye Başkanı Tahmazoğlu, "Burada daha önce tamirci esnafımız vardı. Onlara Şahinbey Sanayi Sitesi'ni yaptık ve oraya taşıdık. Boşalan alanda kentsel dönüşüm çalışması yaparak Hoşgör Meydanı'ndan Özdemirbey Caddesi'ne bağlanan İnönü Caddesi'ne alternatif 40 metre genişliğinde yeni bir bulvar açıyoruz." ifadelerini kullandı.