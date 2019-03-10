İnönü Caddesine Alternatif Yolda Sona Doğru

Şahinbey Belediyesi tarafından İnönü Caddesi'ne alternatif olarak yapılan 40 metre genişliğindeki yolun son aşamalarına gelindi.

Şahinbey Belediyesi tarafından İnönü Caddesi'ne alternatif olarak yapılan 40 metre genişliğindeki yolun son aşamalarına gelindi.



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep trafiğini rahatlatacak olan ve İnönü caddesine alternatif olarak yapılan 40 metre genişliğindeki yol çalışmasını inceleyerek bilgi aldı. Eski garajlardaki esnaf için Şahinbey Oto Sanayi Sitesi'ni yaparak yaşanılabilir, geniş ve ferah iş yerleri sunan Başkan Tahmazoğlu, eski, köhne iş yerlerini yıkarak, İnönü Caddesine alternatif olarak yapılan yol çalışmalarının son aşamasına geldi.



Çalışmalar hızla devam ediyor



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İnönü caddesine alternatif yol çalışmasının son aşamasına gelindiğini belirterek, "Bildiğiniz gibi İnönü Caddesi ve Doğumevi Kavşağı trafik anlamında çok sıkışıyordu. Bizde Şahinbey Belediyesi olarak alternatif yol olarak Hoşgör Meydanı'ndan Özdemirbey Caddesi'ne eski garajlardan geçen Savcılı Mahallesi'nden yeni bir yol açıyoruz. Yolumuz oldukça geniş. İnönü Caddesi 20 metre bizim yaptığımız yol ise 40 metre genişliğinde olacak. Böylelikle Beyazlar ve Cumhuriyet Mahallesi'nden gelen Samlı Hacı Ökkeş Caddesi Özdemirbey Caddesine bağlamış olacağız. Böylelikle İnönü Caddesi'ndeki ve Doğumevi Kavşağındaki trafik yükü de ciddi anlamda rahatlamış olacak. Yol çalışmasının son aşamalarına geldik. Yol reklaj ve alt yapı çalışmaları devam ediyor. Çok kısa bir zamanda yolumuzu halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

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