İnönü Çeşme'de anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnönü Çeşme'de anıldı - Son Dakika

İnönü Çeşme'de anıldı

6 saat önce

Türkiye'nin 2. Cumhurbaşkanı ve CHP'nin 2. Genel Başkanı İsmet İnönü, ölümünün 46. yılında Çeşme sahilindeki heykeli başında anıldı.

İnönü Çeşme'de anıldı, System.String[]

Türkiye'nin 2. Cumhurbaşkanı ve CHP'nin 2. Genel Başkanı İsmet İnönü, ölümünün 46. yılında Çeşme sahilindeki heykeli başında anıldı.


Çeşme sahilinde bulunan İsmet İnönü ve Mevhibe İnönü heykelinin önünde yapılan anma törenine, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar ve yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, ADD Çeşme Şubesi Başkanı Mehmet Bilgiç, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi Başkanı Sedat Mutlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar'ın anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan anma töreninde, günün anlamıyla ilgili konuşmayı Kavasoğullar yaptı. - İZMİR

Cumhuriyet Halk Partisi, İsmet İnönü, Türkiye, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Wall Street Journal'dan kapsamlı analiz: Türkiye rest çekiyor ve kazanıyor
Eşini muayene eden doktor, kızı hakkındaki kötü gerçeği öğrendi Ahmet Davutoğlu'ndan hükümete Libya desteği: Yapılan anlaşma doğrudur İdlib'de on binlerce kişi Türkiye sınırına doğru hareket halinde! Uluslararası ajanslar görüntüledi

Son Dakika Haberleri
22:26 Aydın kuşadası'nda hortum paniğe neden oldu - Son Dakika
22:23 Amonyak tankından sızan gazdan 3 işçi zehirlendi- Yeniden - Son Dakika
22:22 Diyanetten Prof. Dr. Fuat Sezgin Belgeseli - Son Dakika
22:16 Ahmet Erbaş: "Tanıtım kampanyasında 25 milyon kişiye ulaştık" - Son Dakika
22:16 Orman Bölge Müdürlüğü'nden 10 okula kedi, köpek evleri ve kuş yuvası - Son Dakika
21:33 Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
20:42 Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 22:31:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İnönü Çeşme'de anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]