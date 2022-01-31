Üye Girişi
İnönü-Churchill arasındaki Adana Görüşmesi'nin 79. yıl dönümü - Son Dakika

İnönü-Churchill arasındaki Adana Görüşmesi'nin 79. yıl dönümü

31.01.2022 17:16
İnönü-Churchill arasındaki Adana Görüşmesi'nin 79. yıl dönümü

İkinci Dünya Savaşı sırasında, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill arasında 30-31 Ocak 1943'te Yenice Tren İstasyonu'nda bir vagonda gerçekleşen Adana Görüşmesi'nin 79. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

İkinci Dünya Savaşı sırasında, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill arasında 30-31 Ocak 1943'te Yenice Tren İstasyonu'nda bir vagonda gerçekleşen Adana Görüşmesi'nin 79. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören kapsamında ilk olarak Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

Kent yöneticileri ve diğer katılımcılar daha sonra bando eşliğinde İnönü-Churcill Barış Parkı'na kadar yürüdü.

Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Emekli Tuğgeneral Dr. Veli Köroğlu, parkta yer alan salonda yapılan etkinlikteki konuşmasında, İnönü-Churchill görüşmeleri hakkında bilgi verdi.

Köroğlu, Yenice'de bir vagon içerisinde gerçekleştirilen barış görüşmesinin, Türkiye açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Daha sonra yetkililer görüşmelerinin yapıldığı "Beyaz Vagon"u gezerek buradaki hatıra defterini imzaladı.

İnönü-Churchill arasındaki Adana Görüşmesi'nin 79. yıl dönümü

YORUMLAR
500

İkinci Dünya Savaşı, cumhurbaşkanı, Tören, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnönü-Churchill arasındaki Adana Görüşmesi'nin 79. yıl dönümü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:17 Galatasaraylılar yeni başkanını seçti! Burak Elmas'ın da gönlü o isimden yana
17:15 Karadeniz'de gerginlik devam ediyor! Savaşın kıyısında olan Rusya ve Ukrayna'ya Türkiye'den önemli çağrı
17:12 Tarım Kredi'de bayrak değişimi! Yeni müdür görevi devraldı
17:07 Antalya'ya sır ölüm! 24 yaşındaki kadının yeni taşındığı evinde cansız bedeni bulundu
16:54 Bilecik'in Söğüt ilçesinde 109 ton altın çıkarılacak
16:52 Tarihi transferde sona gelindi, saatte kazanacağı para ağızları açık bırakıyor! İşte Kylian Mbappe'nin oynayacağı yeni takım
16:30 Donan gölde tatilcilerin tehlikeli eğlencesi
16:37 Zamlar sonrası Bodrum'da yüksek elektrik faturası eylemi yapıldı
16:31 Mahkeme salonundan atıldılar! Katledilen Azra'nın duruşmasında yumruklu saldırı
16:13 Kasımpaşa, Uros Spajic ile sözleşme imzaladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 17:24:59. #1.12#
SON DAKİKA: İnönü-Churchill arasındaki Adana Görüşmesi'nin 79. yıl dönümü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement