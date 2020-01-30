İnönü-Churchill Yenice Barış Görüşmesinin 77'nci yıl dönümü törenle anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnönü-Churchill Yenice Barış Görüşmesinin 77'nci yıl dönümü törenle anıldı - Son Dakika

İnönü-Churchill Yenice Barış Görüşmesinin 77'nci yıl dönümü törenle anıldı

6 saat önce

Türkiye'nin 2. Dünya Savaşına girmemesinin temel taşı olan ve dönemin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in Yenice'de bir vagonda gerçekleştirdikleri Barış Görüşmesinin 77nci yıl dönümü, Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen programla anıldı.

İnönü-Churchill Yenice Barış Görüşmesinin 77'nci yıl dönümü törenle anıldı, System.String[]

Türkiye'nin 2. Dünya Savaşına girmemesinin temel taşı olan ve dönemin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in Yenice'de bir vagonda gerçekleştirdikleri Barış Görüşmesinin 77nci yıl dönümü, Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen programla anıldı.


İnönü ve Churchill'in Yenice İstasyonu'nda bir tren vagonu içerisinde yaptıkları tarihi görüşmenin 77'nci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Programa, Tarsus Belediye Başkan Yardımcıları Ünzile Kuru, Füsun Kaleli ve Muttalip Bobuşoğlu ile meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan programda konuşan Başkan Yardımcısı Ünzile Kuru, İnönü ile Churchill görüşmesinin Türk tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Bugün çok önemli bir günün 77'nci yılını kutluyoruz. Bundan tam 77 yıl önce 30-31 Ocak 1943'te Yenice tren istasyonunda gerçekleşen görüşmeler Türk tarihinde, hatta dünya tarihinde çok önemli bir yere sahip. Bu görüşmeler ile İnönü burada barışın ve dengeli bir siyasetin nasıl yürütülmesi gerektiğini kanıtlamıştır. Görüşme, Türk diplomasisi açısından çok önemli bir zaferdir. Savaşa karşı barıştan yana bir tutum, ihtiyatlı bir denge siyaseti sergilenmiştir" dedi.


Yenice Mahallesi Muhtarı Ali Sırdaş ise "30 Ocak 1943 tarihinde Yenice'de gerçekleşen İnönü-Churchill görüşmesi hem Türkiye hem de Yenice için tarihsel bir dönüm noktası olmuştur. Savaşların yaşanmadığı, barışın yeryüzüne egemen olduğu bu dünya dileğiyle" ifadelerini kullandı.


Konuşmalarının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar bando eşliğinde yürüyüşe geçip, İnönü-Churchill Barış Parkında düzenlenen programa katıldı. - MERSİN

Churchill, Türkiye, Tarsus, Yenice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'den İdlib'teki son duruma ilişkin açıklama: 700 bin kişi Türkiye sınırına hareket etti
Ali Babacan'dan yeni parti açıklaması: En kısa sürede huzurlarınızda olacağız Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil hakkında soruşturma başlatıldı Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 00:21:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İnönü-Churchill Yenice Barış Görüşmesinin 77'nci yıl dönümü törenle anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]