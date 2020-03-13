İnönü'de 4 bin ceviz fidanı toprakla buluşacak - Son Dakika

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İnönü'de 4 bin ceviz fidanı toprakla buluşacak
7 saat önce
Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığı ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile 4 bin ceviz fidanı ilçe sakinlerine dağıtıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:04 Kaynak: İHA
Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığı ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile 4 bin ceviz fidanı ilçe sakinlerine dağıtıldı.
Gelecek nesillere, yeşile ve doğaya büyük önem veren İnönü Belediyesi, ilçe merkezi ve yeni oluşan mahallerde 4 bin adet orijinal tohumlardan elde edilmiş ceviz fidanını Belediye Fen İşleri Şantiyesinde ilgili personel gözetiminde ilçe sakinlerine dağıttı.
Ceviz fidanlarını toprakla buluşturmak için İnönü Belediyesi Şantiye alanına giden ilçe sakinleri ücretsiz olarak dağıtılan ceviz fidanlarından dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve Orman Bölge Müdürlüğüne teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR
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