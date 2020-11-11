İnönü'de 8 bin fidan geleceğe nefes olacak - Son Dakika

Eskişehir İnönü ilçesinde " Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes Ol" kampanyasında İnönü Bal Ormanında 8 bin adet fidan toprakla buluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes Ol' sloganı ile ülke genelinde eş zamanlı olarak başlatılan fidan dikim etkinliği İnönü Bal Ormanında Kaymakam Rümeysa Sena Kurt, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir Orman İşletme Müdür Yardımcısı Ahmet Demir, İnönü Orman İşletme Şefi Serkan Acımaz, muhtarlar, kurum amirleri, ilçede eğitim gören öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören fidan dikim etkinliğinde 8 bin yabani meyve fidanı toprakla buluşturuldu. Bal üretiminde destek sağlayacak olan İnönü Bal Ormanına geçtiğimiz yıl ekilen 2 bin fidan ve bu yıl ekilen 8 bin fidan ile birlikte 3 bin fidan daha ekilerek toplamda 13 bin yabani meyve fidanı doğaya kazandırılacak. - ESKİŞEHİR