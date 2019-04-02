Son Dakika Haberleri: İnönü'de 98 Yıl Coşkusu

İnönü'de 98 Yıl Coşkusu

43 dakika önce

2. İnönü Zaferi'nin 98. yıl dönümü İnönü'de coşkuyla kutlandı.

İnönü'de 98 Yıl Coşkusu, System.String[]
2. İnönü Zaferi'nin 98. yıl dönümü İnönü'de coşkuyla kutlandı.

İnönü Kapalı Pazar Yeri'nde başlayan Fener Alayı yürüyüşüne, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş ilçe merkezinde devam ederek Cumhuriyet Meydanında son buldu. Aynı meydanda, Mithat Körler sahne alarak binlerce İnönülü vatandaşlara konser verdi.

2. İnönü Zaferi'nin 98 yıl dönümüne ilişkin açıklama yapan Başkan Bozkurt, "İnönü, Kurtuluş Savaşı mücadelesinde çok özel bir yeri ve önemi olan bir zaferdir. Benzerine az rastlanır kahramanlıkların yaşandığı bu topraklarda İnönü'nün faktörü elbette ki çok büyüktür. İnönü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, "Siz orada sadece düşmanı değil, milletin maküs talihini de yendiniz" sözünün söylendiği yerdir. Bizler de bu toprakların önemine binaen her zaman sorumluluğumuzun bilincinde olarak bu topraklara hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

Gece, Mithat Körler konseri ve havai fişek gösterilerinin ardından vatandaşların Başkan Kadir Bozkurt'la hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:11 Kaynak: İHA

Mithat Körler, Kadir Bozkurt, İnönü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kusurlu Mal Satan Tazminat Ödeyecek Fatma Şahin Tebrikleri Kabul Ederken Bir Vatandaş Yere Uzandı Seçim Sonrası AK Parti'den Dikkat Çeken Paylaşım: Teşekkürler Türkiyem Antalya'da, Seçimi Kaybeden AK Partili Belediye Ücretsiz Otobüs Uygulamasını Sonlandırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 13:54:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnönü'de 98 Yıl Coşkusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]