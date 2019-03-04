Son Dakika Haberleri: İnönü'de Ağaçlar Budanmaya Başlandı

İnönü'de Ağaçlar Budanmaya Başlandı

1 saat önce

İnönü Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından ilçe merkezinde ağaç budama ve bakım çalışmaları başladı.

İnönü'de Ağaçlar Budanmaya Başlandı, System.String[]
İnönü Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından ilçe merkezinde ağaç budama ve bakım çalışmaları başladı.

İnönü Belediyesi bünyesindeki temizlik ekipleri sokak ve caddelerde bulunan ağaçlarda budama ve çevre düzenlenme çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında bahar ve yaz döneminde ağaçların daha sağlıklı gelişimlerini sağlamları amaçlanıyor. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:48 Kaynak: İHA

İnönü, Yaşam
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