Son Dakika Haberleri: İnönü'de "Barış Pınarı Çeşmesi" açılışı
Son Dakika Güncel İnönü'de 'Barış Pınarı Çeşmesi' açılışı

İnönü'de "Barış Pınarı Çeşmesi" açılışı

1 saat önce

Eskişehir'in İnönü ilçesinde vatandaşlar, Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemek amacıyla çeşme yaptırdı.

İnönü'de

Eskişehir'in İnönü ilçesinde vatandaşlar, Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemek amacıyla çeşme yaptırdı.

İsmetpaşa Mahallesi Çayırlar mevkisindeki Barış Pınarı Çeşmesinin açılışında Fetih Suresi ve mevlit okundu, Mehmetçik için dualar edildi.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, açılışta yaptığı konuşmada, ilçe halkıyla suyun çok az olduğu bir yerde çeşme inşa edilmesine karar verdiklerini belirtti.

İlçe sakinlerine ve çeşmenin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Bozkurt, "Memleketimiz, Kurtuluş Savaşı'nın başından beri yani İnönü Zaferlerinden bugüne gerekli hassasiyeti göstermiş ve göstermeye de devam edecektir." ifadesini kullandı.

Tören, harekata katılan Mehmetçik için "asker selamı" verilerek sonlandırıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Eskişehir, Çeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ruhani liderler, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimiz için dua etti
Rasulayn'da bulunan PKK/YPG'li teröristler, İHA ve SİHA'larla izleniyor İngiltere Başbakanı'ndan Barış Pınarı Harekatı yorumu: Ara verilmesini memnuniyetle karşılıyorum İsrail basınından Barış Pınarı Harekatı itirafı: 6 yılın emeği 6 günde yok edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 17:37:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnönü'de "Barış Pınarı Çeşmesi" açılışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]