İnönü'de çevre düzenleme çalışmaları sürüyor
15 dakika önce
Eskişehir'in İnönü Belediyesi tarafından ilçede çevre düzenleme çalışmaları aralıksız devam ettiriliyor.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:39 Kaynak: İHA
'in İnönü
Belediyesi tarafından ilçede çevre düzenleme çalışmaları aralıksız devam ettiriliyor.
İnönü Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda, İsmetpaşa Caminde böcek ve haşerelere karşı ilaçlama, Anıt Park ve Kılıç Park'ta çim biçme, sulama, çapa ile birlikte ilçe merkezinde kaldırım ve caddelerde temizlik ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirildi. İlçede her noktada çalışmalarını sürdüren İnönü Belediyesi ekipleri, vatandaşın istek ve taleplerini de ön planda tutuyor.
Çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt
'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti. - ESKİŞEHİR
İğrenç olay sorguda ortaya çıktı! 14 yaşındaki kızlarını kullanarak vurgun yapmışlar
Resmi gazetede yayımlandı! Tapu senedinde artık fotoğraf olmayacak
Lüks cipte uyudu ölmekten son anda kurtarıldı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iki farklı dövme başvurusu