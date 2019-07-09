Son Dakika Haberleri: İnönü'de çevre düzenleme çalışmaları sürüyor
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İnönü'de çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

15 dakika önce

Eskişehir'in İnönü Belediyesi tarafından ilçede çevre düzenleme çalışmaları aralıksız devam ettiriliyor.

İnönü'de çevre düzenleme çalışmaları sürüyor, System.String[]
Eskişehir'in İnönü Belediyesi tarafından ilçede çevre düzenleme çalışmaları aralıksız devam ettiriliyor.

İnönü Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda, İsmetpaşa Caminde böcek ve haşerelere karşı ilaçlama, Anıt Park ve Kılıç Park'ta çim biçme, sulama, çapa ile birlikte ilçe merkezinde kaldırım ve caddelerde temizlik ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirildi. İlçede her noktada çalışmalarını sürdüren İnönü Belediyesi ekipleri, vatandaşın istek ve taleplerini de ön planda tutuyor.

Çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:39 Kaynak: İHA
Eskişehir, Yaşam
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