Son Dakika Haberleri: İnönü'de çevre düzenleme çalışmaları sürüyor
Son Dakika Güncel İnönü'de çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

İnönü'de çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

1 saat önce

Eskişehir'in İnönü Belediyesi tarafından ilçede çevre düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İnönü'de çevre düzenleme çalışmaları sürüyor, System.String[]

Eskişehir'in İnönü Belediyesi tarafından ilçede çevre düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.


İlçede her noktada çalışmalarını sürdüren İnönü Belediyesi ekipleri, vatandaşın istek ve taleplerini de ön planda tutuyor. İnönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda, İsmetpaşa Mahallesinde bulunan Üçgen Parkta temizlik, Atatürk ve 1 Nisan Caddesindeki kaldırımlarda yabani ot temizliği ve çevre düzenleme çalışması ile birlikte Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan köprü aydınlatmalarının bakım onarım çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Mustafa Kemal Atatürk, Eskişehir, 1 Nisan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taksici aracına tekme atan şahsa uçan tekmeyle karşılık verdi
Beklenen İstanbul depreminin minimum maliyeti 40 milyar dolar olacak Karadeniz'de balık sezonu bereketli başladı Terör örgütü yandaşlarından Atatürk'ün Selanik'teki evine eylem teşebbüsü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 16:27:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnönü'de çevre düzenleme çalışmaları sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]