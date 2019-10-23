Son Dakika Haberleri: İnönü'de Denetimler Devam Ediyor
Son Dakika Güncel İnönü'de Denetimler Devam Ediyor

İnönü'de Denetimler Devam Ediyor

43 dakika önce

İnönü Belediyesi Zabıta ekipleri ilçede bulunan iş yerlerini denetleyerek sağlık, gıdalarda kullanım süresi ve kılık kıyafet denetlemesi yaptılar.

İnönü'de Denetimler Devam Ediyor, System.String[]

İnönü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre halk sağlığının ön planda tutulması için sağlık kurallarına uyulması ve hijyen kurallarına uygun hizmet sunulması için zabıta ekiplerince denetimlerin belirli aralıklarla yapıldığı belirtildi.

Zabıta ekipleri, çalışanların hijyenik durumlarını da kontrol ederek gıdalarda son kullanma tarihi, iş yeri açma ruhsatı gibi konularda denetim ve kontroller gerçekleştirerek ilçe esnafına uyulması gereken kurallara konusunda uyarılarda bulundular.

Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:54 Kaynak: Bültenler
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