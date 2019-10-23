İnönü'de Denetimler Devam Ediyor
43 dakika önce
İnönü Belediyesi Zabıta ekipleri ilçede bulunan iş yerlerini denetleyerek sağlık, gıdalarda kullanım süresi ve kılık kıyafet denetlemesi yaptılar.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:54 Kaynak: Bültenler
İnönü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre halk sağlığının ön planda tutulması için sağlık kurallarına uyulması ve hijyen kurallarına uygun hizmet sunulması için zabıta ekiplerince denetimlerin belirli aralıklarla yapıldığı belirtildi.
Zabıta ekipleri, çalışanların hijyenik durumlarını da kontrol ederek gıdalarda son kullanma tarihi, iş yeri açma ruhsatı gibi konularda denetim ve kontroller gerçekleştirerek ilçe esnafına uyulması gereken kurallara konusunda uyarılarda bulundular.
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