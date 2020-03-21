İnönü'de dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor - Son Dakika
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İnönü'de dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor

6 saat önce

Eskişehir İnönü ilçesinde korona virüs salgınına karşı dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İnönü'de dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor, System.String[]

Eskişehir İnönü ilçesinde korona virüs salgınına karşı dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor.


İnönü Belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelinde tüm mahallelerde cami, şadırvan, umuma açık lavabolar, okullar, kamu kurumları, muhtarlık binaları, sosyal tesisler ve vatandaşların yoğun yaşam alanlarında sterilizasyon ve dezenfekte çalışmaları sürdürülüyor. İlçe genelinde korona virüs salgınına karşı dezenfekte çalışmalarının yanı sıra İnönü Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından da market, lokanta, berber işletmelerinde temizlik ve hijyen denetimi sıklıkla yapılarak esnaf bilgilendiriliyor.


Korona virüs salgınına karşı tedbirlerini arttırdıklarını belirten İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, "İlçemiz genelinde tüm mahallelerimizde hemşehrilerimizin yoğun yaşam alanlarında, kamu kurum ve kuruluşlarda, cami ve okullarımızda dezenfeksiyon çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Halkımızın sağlığını önemsiyor, gerekli tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı bizler için çok değerli. Halkımızı korona virüs tehdidine karşı alınan tüm tedbirlere duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:30 Kaynak: İHA

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