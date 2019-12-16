İnönü'de eski çöp depolama alanı ağaçlandırılıyor - Son Dakika
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İnönü'de eski çöp depolama alanı ağaçlandırılıyor

6 saat önce

Eskişehir İnönü İlçe Belediyesi tarafından eski çöp depolama alanında ağaçlandırma çalışması başlatıldı.

İnönü'de eski çöp depolama alanı ağaçlandırılıyor, System.String[]

Eskişehir İnönü İlçe Belediyesi tarafından eski çöp depolama alanında ağaçlandırma çalışması başlatıldı.


İnönü Belediyesi tarafından kapatılarak temizlenen eski çöp depolama alanında ağaçlandırma çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında, İstanbul- Antalya karayolu üzerinde bulunan eski çöp depolama alanında İnönü Belediyesi ekipleri zemin iyileştirme çalışması gerçekleştirdi. Alana ceviz ve bademden oluşan meyve fidanları dikilerek ağaçlandırılacak.


Çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür dileklerinde bulundular. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, İstanbul, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:31 Kaynak: İHA
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