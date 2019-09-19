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İnönü'de Gaziler Günü kutlandı

41 dakika önce

İnönü Kaymakamlığı tarafından '19 Eylül Gaziler Günü' dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

İnönü'de Gaziler Günü kutlandı, System.String[]

İnönü İlçesi Cumhuriyet Meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program kaymakamlık ve belediye başkanlığı tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile devam etti.

Çelenk sunumunun ardından İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Odunpazarı Kaymakamı İnönü Kaymakam Vekili Turgay Hakan Bilgin, İlçemiz Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yakup İlhan ve İlçe Kurum Amirlerinin katılımıyla gerçekleşirken tören Jandarma Astsubay Çavuş Harun Görgen'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından İlçe Jandarma Komutanlığında Şehit ve Gazi ailelerine düzenlenen yemek ikramıyla devam etti.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, 19 Eylül Gaziler Günü ile ilgili "Ülkemizin bekâsı için canlarını ortaya koyan bu toprakları bize yurt olarak miras bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kahraman Gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Gününü tebrik ediyor, ebediyete irtihal etmiş Gazilerimize ve Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:00 Kaynak: Bültenler
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