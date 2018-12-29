Son Dakika Haberleri: İnönü'de "Genç Sesler Musiki İl İçi Bölge Yarışması" Yapıldı

İnönü'de "Genç Sesler Musiki İl İçi Bölge Yarışması" Yapıldı

1 saat önce

Eskişehir'in İnönü ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alan "İmam Hatip Ortaokulları Arası Genç Sesler Musiki İl İçi Bölge Yarışması" gerçekleştirildi.

İnönü'de
Eskişehir'in İnönü ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alan "İmam Hatip Ortaokulları Arası Genç Sesler Musiki İl İçi Bölge Yarışması" gerçekleştirildi.

Musiki kültürünün tanıtılmasını, benimsetilmesini ve yaşatılmasını sağlamak amacıyla planlanan ve İnönü İmam Hatip Ortaokulu koordinatörlüğünde gerçekleştirilen yarışma törenine İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, İlçe Müftüsü Şenol Şahin, diğer ilgililer ile veliler ve öğrenciler katıldı.

Yarışmada İnönü İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri birinci, Sarıcakaya İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ikinci, Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ise üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri İnönü Belediye Başkanı Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Büyük ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ejder Yurttaş tarafından verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:45 Kaynak: AA

Genç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mahallede Korku Saçıyorlardı! Köpekler Toplatıldı, Sahibi Gözaltına Alındı Aleyna Tilki Kar Görünce Kendini Yerden Yere Attı

MİT, Her Yerde Aranan FETÖ'cüyü Azerbaycan'da Yakaladı Son Dakika! AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 13:29:30. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnönü'de "Genç Sesler Musiki İl İçi Bölge Yarışması" Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]