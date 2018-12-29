İnönü'de Genç Sesler Musiki Yarışması Yapıldı

Musiki kültürünün tanıtılmasını, benimsetilmesini ve yaşatılmasını sağlamak amacıyla planlanan yarışma İnönü İmam Hatip Ortaokulu koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Yarışmada İnönü İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri birinciliği,Sarıcakaya İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ikinciliği, Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ise üçüncü oldu.
Yarışma programına, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Mustafa Özdemir, Ejder Yurttaş, İlçe Müftüsü Şenol Şahin, STK temsilcileri, idareciler, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.
Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ejder Yurttaş tarafından verilirken, yarışma toplu fotoğraf çekimi ile tamamlandı.