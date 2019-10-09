Son Dakika Haberleri: İnönü'de gençler için protokol imzalandı
Son Dakika Yaşam İnönü'de gençler için protokol imzalandı

İnönü'de gençler için protokol imzalandı

2 saat önce

İnönü Belediye Başkanlığı ile İnönü Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü arasında spor kursları protokolü İmzalandı.

İnönü'de gençler için protokol imzalandı, System.String[]

İnönü Belediye Başkanlığı ile İnönü Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü arasında spor kursları protokolü İmzalandı.


İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük arasında imzalan protokol ile birlikte çeşitli kurs ve etkinlikler düzenlenecek. Protokol ile ilkokuldan liseye kadar tüm öğrencilerin vakitlerini verimli değerlendirmeleri ve fiziki gelişimlerinin en iyi şekilde tamamlamaları amaçlanıyor. - ESKİŞEHİR

Kadir Bozkurt, İnönü, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:45 Kaynak: İHA
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