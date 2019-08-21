Son Dakika Haberleri: İnönü'de Halı Saha Turnuvaları tüm heyecanıyla devam ediyor
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İnönü'de Halı Saha Turnuvaları tüm heyecanıyla devam ediyor

1 saat önce

İnönü Belediyesi tarafından beşincisi düzenlenen Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası tüm heyecanı ve coşkusuyla devam ediyor.

İnönü'de Halı Saha Turnuvaları tüm heyecanıyla devam ediyor, System.String[]
İnönü Belediyesi tarafından beşincisi düzenlenen Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası tüm heyecanı ve coşkusuyla devam ediyor.

İnönü Belediyesi halı sahasında gerçekleştirilen, ilçe mahallelerinden ve Bilecik'in Bozüyük ilçesinden de 17 takım ile 170 sporcunun yer aldığı turnuva vatandaşların yoğun ilgisiyle birlikte adeta festival havasında geçerken, maçlarda heyecan dolu anlara sahne oluyor.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Geleneksel Halı Saha Turnuvasında dün akşam oynanan maçlar öncesi takımlara başarılar dileyerek, maçların centilmence, dostluk, kardeşlik ve saygı çerçevesinde geçmesi temennilerinde bulundu. Başkan Bozkurt, "İnönü Belediyesi tarafından beşincisi düzenlenen Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvasında heyecanın devam ettiğini belirterek, müsabakaların centilmence geçmesi bizleri mutlu ediyor. Kalan maçlarda da aynı centilmenliği devam etmesini temenni ediyor, tüm takımlara başarılar diliyorum" Dedi.

17 Takımın ve 170 sporcunun mücadele edeceği İnönü Belediyesi Geleneksel 5. Halı Saha Futbol Turnuvası 3 Eylül 2019 Salı günü yapılacak final karşılaşması ile sona erecek. - ESKİŞEHİR
Bozüyük, Bilecik, Futbol, İnönü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:18 Kaynak: İHA
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