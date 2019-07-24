Son Dakika Haberleri: İnönü'de halısaha tesislerinde sona yaklaşıldı
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İnönü'de halısaha tesislerinde sona yaklaşıldı

47 dakika önce

Eskişehir'in İnönü ilçesinde yapımına başlanan halı saha tesislerinde sona yaklaşılıyor.

İnönü'de halısaha tesislerinde sona yaklaşıldı, System.String[]
Eskişehir'in İnönü ilçesinde yapımına başlanan halı saha tesislerinde sona yaklaşılıyor.

İnönü İsmetpaşa Mahallesinde mevcut bulunan halı saha tesisleri yenilenerek önümüzdeki günlerde ilçe gençlerin ve sporseverlerin hizmetine sunulacak. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, sona yaklaşılan çalışmaları yerinde incelerken çalışmalar hakkında ilgili personelden bilgi aldı. Tesislerde halı sahanın yanına aynı zamanda sporseverlere basketbol ve voleybol sahası da kazandırılırken sosyal tesis binasında duşa kabin, soyunma odaları ve tuvaletler de yenilenerek yeni görünümüne kavuştu. Basketbol ve voleybol sahasında saha çizgilerinin belirlenmesi ve peyzaj çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte tesisler İnönü Belediyesi tarafından ilçe gençlerin ve sporseverlerin hizmetine sunulacak.

Spor tesisleri ile ilgili açıklama yapan Başkan Bozkurt, "İnönü Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi spor alanında ilçemize yakışır bir tesis kazandırıldığı için çok mutluyuz. Çalışmalarımızda mutlu sona yaklaştık. Halı saha, basketbol ve voleybol sahaları ilçemiz gençlerine ve sporseverlerine hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR
Kadir Bozkurt, basketbol, Eskişehir, voleybol, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:23 Kaynak: İHA
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