İnönü'de havuz sezonu başladı - Son Dakika

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilçede bulunan Yukarı Ilıca Havuzlarında incelemelerde bulundu.



İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, kontrollü sosyal hayat döneminde faaliyete başlayan Yukarı Ilıca Havuzlarında hijyen ve sosyal mesafe kuralları kapsamında alınan tedbirleri yerinde inceledi. Burada işletme sahipleri ve havuz ziyaretçileri ile görüşen Başkan Bozkurt, sosyal mesafenin korunmasının yanı sıra temas riskinin olduğu yüzeyler ve hastalığın bulaşması açısından risk taşıyan noktalarda hijyen tedbirlerinin en üst düzeyde alınması konusunda uyarılarda bulundu.



Yukarı Ilıca Havuzlarını tercih eden vatandaşlar, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ulaşımın daha konforlu hale getirilerek havuz yolunda gerçekleştirilen asfaltlama çalışmasından dolayı teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR