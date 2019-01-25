İnönü'de İkinci Kapalı Pazar İnşaatı Başladı

İnönü belediye Başkanlığı tarafından geliştirilen proje sonrası Oklubalı Mahallesinde vatandaşlar ve pazarcı esnafı kapalı pazar yerinde alışverişi yapmanın mutluluğunu yaşayacak. Daha önce açık pazar alanı olarak kullanılan ve mülkiyeti hazineye ait yapılan çalışmalar sonrası İnönü Belediyesi tarafından alınan 650 m²'lik alanda kapalı pazar yeri inşasına başlandı.

İnönü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre zemin kazı çalışmalarına başlanılan pazar inşaatı en kısa zamanda tamamlanarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacak.