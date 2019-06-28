İnönü'de İlçe Güvenlik ve Muhtarlar Toplantısı yapıldı

Eskişehir İnönü
İlçe Güvenlik ve Muhtarlar Toplantısı, İlçe Kaymakam Vekili Turgay Hakan Bilgin
başkanlığında yapıldı.
İnönü Şehit Ali İhsan Aydın
İlkokulu konferans salonunda düzenlenen toplantıda, İlçe Kaymakam Vekili Turgay Hakan Bilgin
tarafından, ilçede alınması gereken önlemler ve alınan önlemler ile ilgili muhtarlar ve vatandaşların sorumlulukları konusunda bilgilendirme yapıldı.
Toplantıda İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt
da, İnönü Belediyesi tarafından ilçe ve ilçeye bağlı yeni oluşan mahallelerde 2019 yılı yatırım döneminde yapılanlar çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.
Toplantıya, kamu kurum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı. - ESKİŞEHİR