Son Dakika Haberleri: İnönü'de İlköğretim Haftası kutlandı
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İnönü'de İlköğretim Haftası kutlandı

8 dakika önce

Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen İlköğretim Haftası düzenlenen programla kutlandı.

İnönü'de İlköğretim Haftası kutlandı, System.String[]

Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen İlköğretim Haftası düzenlenen programla kutlandı.


Şehit Ali İhsan Aydın İlköğretim okulunda düzenlenen İlköğretim Haftası kutlama programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlarken ardından okul öğrencileri tarafından şiir ve oyun gösterileri ile tamamlandı. Kutlama programına; İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Program sonrasında İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, okul öğrencileri ile hatıra fotoğrafı çektirerek 2019-2020 Eğitim Öğretim yılının tüm öğrenciler için başarılı, sağlıklı ve mutlu geçebilmesi temennilerinde bulundu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:52 Kaynak: İHA
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