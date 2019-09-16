İnönü'de İlköğretim Haftası kutlandı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen İlköğretim Haftası düzenlenen programla kutlandı.



Şehit Ali İhsan Aydın İlköğretim okulunda düzenlenen İlköğretim Haftası kutlama programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlarken ardından okul öğrencileri tarafından şiir ve oyun gösterileri ile tamamlandı. Kutlama programına; İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Program sonrasında İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, okul öğrencileri ile hatıra fotoğrafı çektirerek 2019-2020 Eğitim Öğretim yılının tüm öğrenciler için başarılı, sağlıklı ve mutlu geçebilmesi temennilerinde bulundu. - ESKİŞEHİR