Son Dakika Haberleri: İnönü'de İmar Sorunu Çözülüyor

İnönü'de İmar Sorunu Çözülüyor

10 dakika önce

Eskişehir İnönü Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası, bazı üniversitelerin Jeoloji Mühendislik Bölümü öğretim görevlileri ile birlikte ilçenin imar sorununu çözmek için çalışmalara başladı.

İnönü'de İmar Sorunu Çözülüyor, System.String[]
Eskişehir İnönü Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası, bazı üniversitelerin Jeoloji Mühendislik Bölümü öğretim görevlileri ile birlikte ilçenin imar sorununu çözmek için çalışmalara başladı.

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından ilçede 1976 yılından bugüne kadar devam eden imar sorunun çözümü için çalışmalar başlatıldı. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlbank Bölge Müdürü Murat Karaçam ile birlikte ilçenin çeşitli noktalarında yapılan çalışmaları yerinde inceledi, araştırma yapan üniversitelerin Jeoloji Bölümü hocaları ile sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Bozkurt, "Uzun süredir yaptığımız çalışmalar tüm engellemelere rağmen neticeye ulaştı ve bugün imar planı esas analiz raporları hazırlanması için çalışmalar başladı. Bu çalışmalar sonrası ilçemizdeki imar sorununu ortadan kaldıracağız" dedi.

Bozkurt, "Çalışmalar kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Planlama Genel Müdürlüğü, İlbank Genel Müdürlüğü Jeoloji Bölümü, 9 Eylül Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeoloji Bölüm hocaları ve mühendisler ilçede jeoteknik ve deprem çalışması yapmaya başladılar. Yapılan çalışmalar sonrası imar planı esas analiz raporları hazırlanarak İnönü Belediyesi sunulacak" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:38 Kaynak: İHA

İller Bankası, Eskişehir, Güncel
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