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İnönü'de İnler Mağaraları restore ediliyor - Son Dakika

İnönü'de İnler Mağaraları restore ediliyor

15.08.2021 14:31
İnönü'de İnler Mağaraları restore ediliyor, System.String[]

Eskişehir'in İnönü İlçesinde bulunan ve ilçeye ismini veren İnler Mağaraları İnönü Zaferlerinin 100'üncü yılında restore ediliyor.

Eskişehir'in İnönü İlçesinde bulunan ve ilçeye ismini veren İnler Mağaraları İnönü Zaferlerinin 100'üncü yılında restore ediliyor.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü İlçesine ve İnönü Savaşlarına ismini veren ilçenin önemli turizm merkezlerinden birisi olan İnler Mağarası'nda gerçekleştirilen İnönü Kalesi ve İnleri Resterasyon 1'inci Kısım Uygulama çalışmasını yerinde inceleyerek ilgili personelden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İnönü Kalesi ve İnleri Resterasyon 1'inci Kısım uygulama çalışması yapılan İnönü Kalesi'nin bulunduğu alanda iki adet mağara bulunuyor. İlk mağara taban yüksekliği 27 metre, tavan genişliği ise 20 metreden oluşuyor. İlk mağaradan baca ile ikinci mağaraya çıkılırken ayrıca ikinci mağaraya dışardan da giriş imkanı bulunuyor. İkinci mağarada bulunan galerilerden birisi dağın içerisine doğru uzanırken, içerisinde 2 metre çapında ve 1 buçuk metre derinliğinde ise bir su kuyusu bulunuyor. İnönü Kalesi ve İnleri restorasyon çalışmaları tamamlandığında ise ilçe turizmine ve ekonomisine kazandırılmasında önemli katkı sağlanmış olacak. - ESKİŞEHİR

İnönü'de İnler Mağaraları restore ediliyor
İnönü'de İnler Mağaraları restore ediliyor
İnönü'de İnler Mağaraları restore ediliyor
İnönü'de İnler Mağaraları restore ediliyor
İnönü'de İnler Mağaraları restore ediliyor

Kadir Bozkurt, Eskişehir, Hisarcık, İnönü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnönü'de İnler Mağaraları restore ediliyor - Son Dakika


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